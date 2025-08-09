L'ex giocatore della Fiorentina Nicolò Zaniolo, tornato al Galatasaray dopo il prestito e il mancato riscatto dalla società viola, sta provando a ritagliarsi un po' spazio tra le fila della squadra turca, ma la concorrenza è durissima dopo anche l'arrivo di Sanè. Il trequartista si trova quindi a dover valutare una nuova destinazione dove approdare, spinto anche dalla chiacchierata con il Ct dell'Italia Rino Gattuso che lo ha spronato a cercarsi un club dove mettersi in mostra.

Tante squadre all'estero hanno cercato Zaniolo

Secondo quanto riferito dal sito de La Gazzetta dello Sport in queste settimane il suo agente Claudio Vigorelli ha ricevuto offerte interessanti, ma tutte all’estero. La più suggestiva? Il Flamengo. Anche Benfica e PSV Eindhoven, però, lo hanno cercato. Con il Galatasaray non ci sono stati ancora approfondimenti, visto che il contratto da 2,5 milioni netti vale sino al 2027.

E in Italia..

Come riportato da Gazzetta.it in queste ore è emersa per lui anche la candidatura dell’Udinese, che ha da poco ceduto il suo numero 10 Thauvin al Lens. È una strada appena tracciata, ancora tutta da scoprire.