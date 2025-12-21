Il direttore tecnico dell'Udinese Gianluca Nani ha parlato a Sky nel dopogara del Franchi, esprimendo disappunto per la pesante battuta d'arresto friulana contro la Fiorentina.

‘L’espulsione non è un alibi, prestazione pessima'

“Non ci sono scuse per l'espulsione, si vince anche in dieci o nove. Siamo una squadra di strapotere fisico, veniamo da prove ottime e abbiamo fornito una prestazione pessima. Dispiace, non passeremo un Natale sereno, dispiace per i tifosi. Quando perdi 5-1, resta 5-1, punto e basta. Conoscevamo la difficoltà della partita e volevamo aggredire fin dall'inizio, poi le gara possono cambiare per episodi, vedi l'espulsione del portiere, ma non può essere un alibi anche se condiziona la gara. Se sei una squadra forte che parla di obiettivi importanti devi essere più forte anche di queste cose”.

‘Se vogliamo fare il salto di qualità…’

“Sono qui per far vedere che la società è presente, c'è disappunto, anche da parte dei calciatori. Dopo l'ultima partita importante ci aspettavamo qualcosa di diverso. Dobbiamo prendere oggi come una lezione, perché non capiti più. Siamo una squadra con buoni picchi ma non riusciamo a fare il salto di qualità, se vogliamo farlo serve cambiare anche nell'atteggiamento. Negli spogliatoi avevo visto grande attenzione, la Fiorentina era una squadra in difficoltà".