Ndour si racconta: "Andare all'estero da piccolo è stata la miglior scelta della mia carriera"

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, all’interno di un’intervista rilasciata a SkySport, ha sottolineato come la scelta di andare a giocare immediatamente all’estero, svolgendo il settore giovanile al Benfica, sia stata la miglior scelta per la sua carriera.

“La prima scelta? A 16 anni”

“La prima grande scelta l’ho fatta a 16 anni, quando ho letteralmente deciso di cambiare aria. Io all'Atalanta mi trovavo benissimo, è anche in uno dei migliori settori giovanili d'Italia, ma per come sono fatto io avevo bisogno di nuovi stimoli. Quindi ho scelto di andare al Benfica e diciamo che a livello personale è stata una buona scelta”.

“La scelta di andare all'estero è stata la migliore scelta della mia carriera”

Ha anche aggiunto: “Ho iniziato fin da subito a giocare in serie B con la seconda squadra, ho vinto la Youth League, ho esordito in prima squadra e poi mi ha preso anche il PSG, quindi per quanto riguarda me è stata una buona scelta andare all'estero".