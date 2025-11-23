La Nazione: il miglior pareggio della stagione
L'inserto sportivo de La Nazione, in edicola questa mattina, pone al centro il pareggio tra Fiorentina e Juventus. In prima pagina, la grinta di Moise Kean, titolata così: “Petto in fuori, un'altra Viola”, con il bomber gigliato in bella mostra.
“Il miglior pareggio della stagione”
L'approfondimento a pagina 2: “Rinascita Viola, continuiamo così”, con sottotitolo: “Juve gol e poi capolavoro di Mandragora”. Viene addirittura definito come “il miglior pareggio della stagione”.
“La mentalità giusta”
A seguire le opinioni dei giornalisti, fra cui quella di Benedetto Ferrara. A pagina 3, invece, spazio alle pagelle: il migliore è Kean con un bel 7; il peggiore Pablo Marì che si becca un bel 5. Infine, a pag. 4 si commenta la gara di Paolo Vanoli: “Pareggio da salvezza, ma questa è la mentalità giusta”.