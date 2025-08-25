Immobile non dura una partita. Infortunio con lesione per l'attaccante di Italiano, che potrebbe saltare anche la Fiorentina tra due mesi

Arrivano brutte notizie in casa Bologna dopo la prima sconfitta in campionato contro la Roma. La società rossoblù ha infatti reso noti gli esami medici a cui si sono sottoposti Immobile e Casale dopo i rispettivi infortuni.

Il report

Si legge nel report: “Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)”.

Salta la Fiorentina?

Per Immobile, dunque, lo stop dovrebbe essere di circa due mesi, con il rischio di dover saltare anche la prima sfida contro la Fiorentina in programma domenica 26 ottobre.