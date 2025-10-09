Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno, cercando di analizzare il duro momento in casa Fiorentina. L'ex difensore viola ha toccato vari argomenti, spaziando a 360 gradi sul mondo gigliato.

‘La curva ha fatto bene a non contestare la Fiorentina dopo la sconfitta con la Roma’

“C'è delusione, nelle situazioni difficili come questa serve stare vicini alla Fiorentina e all'allenatore. Entrare a gamba tesa ora non serve, Pioli conosce la piazza, i calciatori sanno che stanno mancando in qualcosa e vogliono venirne fuori. Se la piazza dà contro, si fa ancora più fatica. La curva non ha fischiato dopo la sconfitta con la Roma e mi ha fatto piacere. In rosa ci sono leader come De Gea, come Gosens, che devono trovare la chiave insieme a Kean e Mandragora e lo scorso anno sono riusciti a far uscire la Fiorentina dalle difficoltà”.

‘Marì merita la conferma in difesa, e Comuzzo…’

“Serve che Pioli recuperi i calciatori che ci sono in rosa a cominciare da Fagioli e Gudmundsson, il mercato invernale è ancora molto lontano e spero che a gennaio la Fiorentina sia in una situazione di classifica diversa. Oggi mancano un paio di pedine, una in difesa ed una a centrocampo. I calciatori sono dei privilegiati, non c'è dubbio, sono pagati per giocare. Non pensiamo però che tutto si risolva coi soldi. Pablo Marì merita la conferma in difesa, riproporrei Comuzzo e Ranieri sul centro sinistra, dando riposo a Pongracic”.