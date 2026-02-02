​​

FOTO e VIDEO FN: Il saluto di Rugani a Firenze, visite mediche per il difensore

Mattia Sorbetti /
Foto: MS/Fiorentinanews.com

Sorridente, di buon umore. Così si è presentato a Firenze Daniele Rugani, nuovo difensore della Fiorentina

Foto: MS/Fiorentinanews.com

Arrivato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo a determinate condizioni), per il giocatore è arrivato il momento delle visite mediche prima della firma sul contratto. 

Foto: MS/Fiorentinanews.com

Un saluto a chi era presente al suo arrivo e poi dentro per iniziare questa routine. 

