FOTO e VIDEO FN: Il saluto di Rugani a Firenze, visite mediche per il difensore
Foto: MS/Fiorentinanews.com
Sorridente, di buon umore. Così si è presentato a Firenze Daniele Rugani, nuovo difensore della Fiorentina.
Arrivato dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto (che diventa obbligo a determinate condizioni), per il giocatore è arrivato il momento delle visite mediche prima della firma sul contratto.
Un saluto a chi era presente al suo arrivo e poi dentro per iniziare questa routine.
