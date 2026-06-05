Oggi la Serie A svelerà il calendario 2026/2027: ecco criteri e date. La Fiorentina…

Oggi la Fiorentina conoscerà la tabella della prossima stagione, unicamente composta dal campionato e dalla Coppa Italia, senza Europa. La Lega Serie A, in serata, presenterà il calendario dell'annata 2026/2027.

Ecco il calendario della Serie A

Il calendario sarà ancora una volta asimmetrico. Cambia la prima sosta per le nazionali: non sarà le prime due settimane di settembre, bensì si accorperà con quella di ottobre formando una pausa di tre settimane (sosta domenica 22/09 e domenica 04/10). I due turni infrasettimanali sono programmati per mercoledì 28 ottobre e per mercoledì 6 gennaio, l'Epifania.

Derby? Alla Fiorentina non interessa più

Non cambia il criterio dei derby, calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (28 ottobre). Inoltre è prevista l'alternanza casa-trasferta per Roma-Lazio, Milan-Inter e Juventus-Torino. La Fiorentina non è più interessata da questo aspetto, vista la retrocessione del Pisa in Serie B e la “fine” del derby toscano, durato appena una stagione.