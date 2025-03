Pablo Marí, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola dopo la sconfitta contro il Napoli: "Siamo stati in partita fino alla fine. Complimenti ai ragazzi perché non è facile venire al Maradona e fare una prestazione del genere. Peccato perché torniamo a Firenze a mani vuote, credo che almeno un punto lo meritavamo. La squadra sta bene e siamo carichi.

Lukaku? Per me è un piacere affrontare uno dei migliori attaccanti d'Europa. Con calciatori del genere non puoi sbagliare nulla. Io lotto fino alla fine per la mia squadra. Contro il Panathinaikos? Abbiamo 3 o 4 giorni per riposare e mettere a punto alcune cose. Ci aspettiamo che tutto lo stadio sia con noi giovedì”.