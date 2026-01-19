Sulle pagine de La Nazione il giornalista fiorentino Benedetto Ferrara ha commentato la partita fra Fiorentina e Bologna. Un match che non poteva essere come gli altri, viste le ora intense vissute in casa viola prima della sfida.

Un romanzo viola

“Questo grande romanzo popolare chiamato Fiorentina continua ad allagarci il cuore di emozioni forti - scrive Ferrara - Lacrime, paure, rinascite, cori, dolore, ripartenze. Questa vittoria arrivata poche ore dopo la scomparsa del presidente ha messo in mostra un desiderio di rivincita sul dolore e sulle difficoltà forte e travolgente”.

La mano di Vanoli

Ferrara continua sottolineando i netti miglioramenti della squadra: “Iniziamo a vedere il lavoro di un allenatore che si è dannato l'anima per trovare quell'armonia umana e di gioco impossibile da rintracciare fino a qualche tempo fa: ora le gambe girano, le teste sono più leggere e giocare diventa perfino divertente. Avanti cosi, nel nome del presidente, della sua famiglia e di quei valori che fanno di questa comunitá qualcosa di speciale”