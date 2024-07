Born in the Usa: il centrocampo a stelle e strisce della Fiorentina passa da McKennie. Un'operazione alla Arthur dietro l'angolo

Non solo la proprietà, anche il centrocampo della Fiorentina potrebbe assumere i tratti delle stelle e delle strisce americane. Da un lato Tessmann, dall'altro McKennie: in particolare il centrocampista juventino rappresenta un po' il prototipo cercato da Palladino. Secondo il Corriere dello Sport, il classe ‘98 ha costi intorno ai 13 milioni ma anche un ingaggio abbastanza alto, da 2,5 milioni: per questo l’ipotesi è un'operazione stile-Arthur. Un prestito magari con contributo da parte della Juve allo stipendio.

Prima però ci sarebbe da risolvere anche la questione scadenza perché McKennie si svincolerà tra un anno e per questo, per arrivare in prestito, dovrebbe prima rinnovare il suo contratto. Sempre che la Fiorentina non decida di acquistarlo.