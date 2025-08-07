Un talentuoso centrocampista della Fiorentina in campo nell’Italia Under 19 che impatta con l’Albania a Novarello

Dopo aver giocato gli ultimi 20 minuti nella prima delle due amichevoli contro l’Albania di martedì scorso, il viola Davide Atzeni è sceso in campo anche oggi nella ripresa con la squadra di mister Alberto Bollini, tra le altre anche ex Fiorentina. Gli Azzurrini sono stati impegnati a Novarello e dopo la vittoria per 4-1 di martedì, oggi hanno pareggiato 1-1, venendo raggiunti dall’Albania dopo il vantaggio firmato da Orlandi, calciatore dell’Empoli.

Un brutto stop a rallentarne la crescita

Il centrocampista classe 2007 della Fiorentina Davide Atzeni è uno degli elementi più promettenti del vivaio gigliato, fa parte da tempo delle giovanili dell’Italia ed è stato rallentato finora solo da un brutto infortunio al ginocchio. Un calciatore da seguire con attenzione, con tutte le doti per affermarsi a livelli importanti.

Ora il calciatore si metterà all’opera con Galloppa

Dopo il rientro Atzeni si è messo all’opera con la Fiorentina Under 18, e da quest’anno sarà un elemento della Primavera di Daniele Galloppa. Mezzala di grande gamba ed esplosività, dotato di grande personalità, ha di recente rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027.