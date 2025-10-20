Fiorentina, turnover Pioli in Conference. Chance per Comuzzo, Piccoli e Dzeko

Non è ancora arrivata la prima vittoria in campionato per la Fiorentina. La squadra di Stefano Pioli è finita KO anche contro un Milan acciaccato e che ha trovato il successo soltanto grazie ad un rigore molto dubbio. Ma il prossimo impegno per i Viola è già alle porte.

Torna la Conference

Giovedì infatti la Fiorentina sarà impegnata in Austria, sul campo del Rapid Vienna. I Verdi - acerrimi nemici dei Viola dell'Austria Wien - arrivano da una sconfitta all'appuntamento di Conference League. Un 2-0 rifilato dal LASK. Ma Pioli pensa lo stesso al turnover in vista dell'Europa.

Comuzzo freme per giocare

Una chance verrà sicuramente data a Pietro Comuzzo che a differenza della passata stagione non sta quasi mai vedendo il campo con Pioli. Il tecnico emiliano gli sta sempre preferendo Pablo Mari e Pongracic, nonostante gli errori ripetuti commessi dal secondo. Davanti invece spazio ai due che avrebbero giocato a Milano se Kean non si fosse rimesso in tempo lampo.

Riposo per Kean

Piccoli e Dzeko dovrebbero partire dal 1' contro gli austriaci con l'attaccante ex Cagliari che scalpita dopo la rete contro il Sigma Olomouc. Per il bosniaco invece una chance importante per ritrovare minuti e fiducia. Attenzione poi a Gudmundsson. L'islandese non è partito titolare nemmeno con il Milan. Mentre in Nazionale fa sempre vedere ottime cose… che l'Europa lo stuzzichi?