Pablo Marì torna a casa? C'è club de LaLiga sul difensore viola a scadenza

Pablo Marì è arrivato alla Fiorentina nello scorso mercato invernale ed ha firmato un contratto fino all'estate del 2026. Il classe ‘93 spagnolo è a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, anche se nell'accordo che lo lega alla Fiorentina c’è un'opzione per prolungare fino al 2027.

Interesse dalla Spagna

Sull'ex Monza, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, si è fatto vivo il Real Betis. Il club spagnolo, avversario lo scorso anno della Fiorentina, in semifinale di Conference League, fu allora in grado di estromettere i viola dalla competizione.

Quale futuro per il difensore?

Marì sta avendo parecchio spazio in stagione, benché partisse più indietro nelle gerarchie. Da capire quindi quale possa essere il suo futuro, in attesa di vedere come sarà ridisegnata la Fiorentina dal neo allenatore Paolo Vanoli.