Ristrutturazione Paratici: com'è composta la struttura che fa capo a lui. E c'è anche una vera novità...

Una ristrutturazione per ora, in tono minore, potremmo parlare più di aggiustamenti che di rivoluzione vera e propria. Fabio Paratici sta muovendo i suoi primi passi all'interno della Fiorentina ma lo sta facendo non da elefante che si muove nella cristalleria.

La struttura

La struttura che fa capo a lui, vede Roberto Goretti come occhio e braccio operativo sul mercato, mentre a capo dell’area scouting ci sarà Lorenzo Giani a cui faranno riferimento decine di osservatori divisi per aree.

La vera novità

La novità vera è rappresentata da Moreno Zebi, che sarà il responsabile dei calciatori in prestito. A lui il compito di seguire e tenere i contatti con tutti i giocatori che hanno momentaneamente lasciato la Fiorentina. Tra questi i più importanti sono Beltran, Sohm, Nzola, Richardson, Valentini, Martinelli, Barak, Moreno e Infantino, Zebi terrà un filo diretto con loro e con i club nei quali militano attualmente.