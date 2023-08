La ricostruzione: Jovic e le promesse (disattese) della Fiorentina. Ora il Milan è in cima ai suoi desideri ma i viola chiedono...

Mass media serbi scatenati nel raccontare la situazione che sta vivendo alla Fiorentina, Luka Jovic.

Sportal racconta come prima dell'inizio della stagione l'attaccante avesse avuto garanzie sul fatto che sarebbe stato la prima opzione in attacco con impiego in campo adeguato al ruolo, senza tentennamenti al riguardo. Avendo ricevuto tali promesse, si legge ancora sul portale serbo, Jovic non ha preso in considerazione le proposte che gli erano arrivate dello Spartak Mosca, dello Zenit, perfino dal Milan, nonché dell'Arabia Saudita all'inizio della finestra di mercato, offerte anche molto ricche in termini di ingaggio.

Col passare del tempo però qualcosa è cambiato, come confermato dai recenti acquisti di due nuovi attaccanti (Nzola e Beltran).

Ora il Milan è il desiderio numero uno di Jovic, ma la Fiorentina ha chiesto dieci milioni per il suo cartellino ai rossoneri. In lizza ci sarebbero anche un altro club spagnolo, la pista turca ma anche l'Arabia Saudita.