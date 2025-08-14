Su Nicolussi Caviglia si fa avanti anche Vieira. Ma tutto dipende da un'illustre cessione
Nicolussi Caviglia ai tempi della Salernitana
Come si dice in gergo, per Hans Nicolussi Caviglia c'è la fila. Uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato, soprattutto dopo la retrocessione del Venezia in Serie B, è bramato anche dalla Fiorentina.
Attenzione all'inserimento di un altro club
La concorrenza, tuttavia, non manca e secondo l'edizione di Genova di Repubblica, il club di Patrick Vieira avrebbe individuato nell'ex Juventus una pedina fondamentale per il nuovo centrocampo del Genoa in caso di addio di Morten Frendrup in questa sessione di calciomercato. Se l'affare Inter-Frendrup dovesse andare in porto (sulla base di 20 milioni di euro), il Grifone potrebbe tentare l'assalto con denaro fresco.
💬 Commenti