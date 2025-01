In vista di Fiorentina-Napoli, a pochi giorni dall'uscita del film “Io e te dobbiamo parlare” con Alessandro Siani, tifoso azzurro, l'attore e tifoso viola Leonardo Pieraccioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Spesso, in un gruppo con i miei amici che mandano tantissimi messaggi durante le partite, io intervengo solo sul finale. E a volte prendo in giro pesantemente. Ma ultimamente è tutto un godere, quindi non scrivo più”.

“Ho imparato la scaramanzia, ma spero che vinca la Fiorentina”

Un pronostico? “Ho imparato che bisogna essere scaramantici, quindi urlo a gran voce che vincerà il Napoli. Ma chiaramente spero in qualcos’altro. Dovesse vincere la Fiorentina, tutti i viola a vedere il film. Se invece dovesse vincere il Napoli, ci vanno loro. Pareggio? Tutti insieme al cinema. L’importante in questo 2025 è godere”.