Dopo l'ennesima prestazione ampiamente insufficiente della squadra viola il giornalista Massimo Basile non si è trattenuto e si è sfogato, tramite un posto sul suo profilo FaceBook, contro la società e la proprietà viola.

Il modello di Mediacom e Fiorentina

Basile trova un parallellismo fra la gestione dell'azienda Mediacom e della Fiorentina, entrambe proprietà di Rocco Commisso: “Un modello industriale fondato su persone incompetenti ma fedeli non è mai vincente, non lo è in nessun settore e in nessuna latitudine”.

Un particolare gruppo Facebook

Il giornalista rivela poi come l'azionda di telecomunicazioni del presidente della Fiorentina non sia molto apprezzata in patria: “C’è un gruppo su Facebook che riunisce migliaia di clienti furibondi con l’azienda americana della proprietà che fornisce la connessione internet nell’America rurale. Lì parlano di ‘peggiore compagnia al mondo’, noi di 'peggiore società della storia'. La differenza è che lì non si retrocede”