Ancora difesa a tre, ma attenzione al possibile ritorno di fiamma. La Fiorentina in attacco ora ha una carta in più

Per il derby di oggi a Pisa c'è una Fiorentina pronta con una difesa a tre. Disposta a diventare camaleontica, a trasformare la retroguardia a quattro in fase di non possesso ma, essenzialmente, simile per filosofia di gioco a quella vista contro il Napoli. Così è per La Nazione stamani in edicola.

Un ritorno in difesa?

Pioli per tutta la settimana ha insistito su tre centrali di ruolo, anche alla luce del grave ko di Lamptey. Ci potrebbe però essere l’inserimento di Pablo Marì, che potrebbe tornare a guidare la difesa con Ranieri sulla sinistra e uno tra Comuzzo e Pongracic a destra.

Gud scalda i motori

Per il resto non sono attese grosse sorprese. A centrocampo ci saranno Dodo e Gosens sulle fasce oltre a Nicolussi Caviglia in cabina di regia assieme a Mandragora e ad uno tra Fazzini e Sohm. In attacco poi si rivedrà la coppia titolare della scorsa stagione, ovvero quella costituita da Gudmundsson alle spalle di Kean.