Il commento ironico e e sarcastico da parte di Ivan Zazzaroni che analizza così via social le macerie che abitano il Viola Park:

"Ha giocato in arancione per non farsi riconoscere, ma é da mesi che non riconosciamo la Fiorentina. Mancano 23 partite alla fine e l'unica certezza che ho è la fragilità della società. Che ha il presidente in America, 21 mesi fa ha perso Barone, di recente ha accettato le dimissioni di Pradè e ora si ritrova col povero Ferrari isolato e non in grado di assumersi la responsabilità di scelte forti.

L'agonia, o se volete l'eutanasia sportiva, non è tollerabile. Serve una scossa. Di qualsiasi tipo. La realtà va affrontata con decisione".