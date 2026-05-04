Vanoli: "Se ci ha condizionato la sconfitta della Cremonese, abbiamo sbagliato. Partita da cancellare per tutti, era meglio se Braschi segnava"

L'analisi del tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, a Dazn parte dal possibile rilassamento post sconfitta della Cremonese:

"Non so, può essere stato un fattore, se lo è stato abbiamo sbagliato anche se l’approccio alla partita è stato buono, poi dopo l’1-0 siamo usciti completamente dalla partita. Ultimamente ci stava succedendo poche volte, ogni tanto lo ritiriamo fuori dal cassetto, dobbiamo essere bravi a non farlo più. Faccio i complimenti alla Roma che ha fatto una grande partita. Le partite si possono sbagliare, bisogna essere bravi a resettare, ora dobbiamo assolutamente chiudere il discorso in casa.

Braschi? Sono contento, lo sarei stato di più se avesse segnato, se lo meritava. Ha una buona prospettiva, ho lavorato tanto coi giovani e bisogna avere la pazienza di farli crescere. Dobbiamo averla con lui, è un ragazzo che ci ha dato una grossa mano e stasera lo ha dimostrato.

La prova di Gudmundsson? Gli sto chiedendo un sacrificio, facendo il trequartista come finto nove ma lo stiamo servendo tecnicamente male. Oggi doveva aprire gli spazi portando fuori Ndicka, ci sta dando una grossa mano, da quando abbiamo cambiato modulo è il giocatore che più si è sacrificato. Col Sassuolo ha fatto benissimo quel ruolo lì, però oggi è una partita da cancellare per tutti".