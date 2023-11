Dimarco scansati, due giocatori della Fiorentina hanno fatto gol da più lontano rispetto a te VIDEO

Quella di Federico Dimarco in Inter-Frosinone, è stata un'autentica prodezza. Ha segnato calciando in corsa alla distanza di 56 metri dalla porta avversaria, sorprendendo nettamente il portiere dei ciociari, Stefano Turati.

Due giocatori della Fiorentina hanno fatto meglio

Ma nel corso degli ultimi vent'anni ci sono stati due giocatori ad aver segnato da più lontano rispetto al giocatore nerazzurro e della Nazionale. Ed entrambi, guarda il caso, sono della Fiorentina.

Biraghi che precisione!

Innanzitutto la mente va alla scorsa stagione e al gol fatto su punizione battuta a centrocampo da Cristiano Biraghi. Il capitano viola ha disegnato una traiettoria perfetta mettendo il pallone alle spalle di Lorenzo Montipò dalla distanza di 57,91 metri.

Il lancio di Facundo

Ma c'è chi è riuscito a fare meglio di tutt'e due: ci riferiamo a Facundo Roncaglia che in un match al Franchi contro il Napoli andato in scena il 20 gennaio 2013, ha fatto centro da 61,48 metri, ovvero dalla propria metà campo. A dire il vero in quest'ultimo gol c'è una compartecipazione di colpa notevole del portiere azzurro, Morgan De Sanctis. Sì, perché l'argentino aveva fatto un lancio in avanti sul quale l'estremo difensore ha completamente ciccato l'intervento.