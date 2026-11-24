Aiello: "La Fiorentina potrebbe valutare un futuro in Serie A per Martinelli. Oppure..."
Il direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello in un’intervista rilasciata a tuttojuve.com ha parlato anche di Tommaso Martinelli, attualmente portiere della squadra irpina in prestito dalla Fiorentina.
Le parole di Aiello
“Abbiamo rapporti con club come Juventus, Sassuolo, Inter, Roma, dalla Fiorentina abbiamo preso Martinelli. Non lo facciamo soltanto per avere qualche agevolazione, ma ci teniamo a farli crescere nella maniera migliore. Avellino, poi, valorizza al massimo il giocatore, perché per emergere qui devi avere una personalità importante”.
Su Martinelli
"Il futuro di Martinelli? La Fiorentina potrebbe valutare un suo futuro nella categoria superiore il prossimo anno, ma ovviamente potrebbe decidere anche di tenerlo per puntarci. Questa è solo la mia idea".
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