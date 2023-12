Sul suo sito, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà si è espresso riguardo all'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran e all'investimento fatto dalla società per portarlo in Italia:

“Lucas Beltran è stato un grande investimento della Fiorentina, non è detto che i frutti debbano essere raccolti dopo pochi mesi. Certo, sarebbe meglio, ma se non accadesse bisognerebbe evitare di gridare allo scandalo: ci sono mille casi di ambientamento tecnico o tattico spesso in ritardo rispetto alle riconosciute qualità. Poi ci sono modi e modi per spendere una critica, possibilmente con un minimo di civiltà mediatica, la stessa che servirebbe nella vita di ogni giorno”.