Il Valencia vince in modo spettacolare il derby contro il Levante di Moreno: prosegue il digiuno da gol per Beltran

Si è appena concluso il derby cittadino tra Valencia e Levante: ad aggiudicarselo sono i Blanquinegres per 1-0 con un grande gol in rovesciata di Hugo Duro.

Beltran nuovamente rimandato, mentre Matias Moreno…

A decidere la gara per i padroni di gasa è Hugo Duro al 79': un gol bellissimo e decisivo, con tutta la retroguardia del Levante ferma immobile, tra cui anche il difensore Matias Moreno, in prestito dalla Fiorentina. L'altro giocatore di proprietà viola della gara, ovvero l'attaccante Lucas Beltran, è partito titolare per poi essere sostituito al 54' esattamente da Hugo Duro. Per Beltran prosegue l'astinenza da gol: per lui un paio di occasioni non capitalizzate, ovvero un tiro parato dal portiere avversario e un colpo di testa finito sul fondo.

Una vittoria importante per il Valencia

Con questa vittoria nel derby il Valencia risale in classifica andando al 15° posto a quota 13, mentre il Levante resta penultimo a 9.