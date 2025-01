Periodo nero per Vlahovic: out anche per l'Atalanta. E la Juventus stasera rischia il sorpasso

E' un periodo terribile per la Juventus e per il suo miglior giocatore Dusan Vlahovic. L'ex attaccante della Fiorentina, fermato da De Gea nell'ultimo scontro del 2024, aveva saltato il derby della Mole per un problema muscolare, ma adesso è costretto al secondo forfait consecutivo.

Vlahovic ancora ai box: Juve in emergenza a Bergamo

Vlahovic non ha infatti smaltito l'affaticamento che lo aveva portato a saltare il derby: per Atalanta-Juventus nuovo stop. Per il recupero della 19ª giornata di Serie A in programma martedì alle 20:45 a Bergamo non ci sarà.

Stasera occasione di sorpasso

Una tegola enorme per Thiago Motta, reduce dal 12° pareggio in 19 uscite in campionato. Questa sera la Fiorentina ha la chance di superare i bianconeri, che non riescono più a vincere nonostante il rientro di Gonzalez dall'infortunio. E al Gewiss mancherà ancora Vlahovic, sul quale aleggiano anche voci di mercato legate alla sua situazione contrattuale con la Vecchia Signora. Inoltre, a Bergamo domani sera non ci sarà nemmeno l'allenatore della Juventus, espulso nel derby pareggiato con il Toro.