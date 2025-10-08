Pernat: "Fiorentina, che errore imbrigliare Gudmundsson. Si facciano spiegare da Gilardino come esaltarlo"

Carlo Pernat è il manager numero uno della Moto GP ma è anche un grande tifoso del Genoa. E come tale è riuscito ad ammirare l'Albert Gudmundsson migliore, quello per intenderci che alla Fiorentina ancora non si è praticamente mai visto.

“E' incredibile - dice Pernat a La Nazione - perché, ve lo assicuro, Albert è fortissimo, ha qualità da vendere e nel Genoa ha fatto cose straordinarie”.

“Non lo puoi imbrigliare”

Poi aggiunge: “Albert è un giocatore che non puoi imbrigliare in uno schema. In una posizione definitiva e rigida. E' uno che sulla mediana deve sentirsi libero di andare ovunque. Non puoi chiedergli di fare semplicemente la mezz'ala o magari di andare a chiudere gli spazi all'avversario. Attaccante puro e fisso? Per carità. Proprio no. Gud non è una seconda punta. Farlo stare lassú significa perdere gran parte del suo spirito”.

“Se lo facciano dire da Gilardino…”

Eppure un canale privilegiato la Fiorentina ce l'aveva: “La società viola ha puntato forte su di lui. Ma proprio per questo mi domando: quando Pradė o chi per lui è venuto a Genova per fare l'affare, un contatto con Gilardino l'avranno avuto, no? Immagino di sì e allora dovevano e prima o poi dovranno ascoltario e dire anche loro a Gud: vai in campo e fai quello che vuoi. Vedrete quanto vi farà divertire”.