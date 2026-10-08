Un ex calciatore della Fiorentina finisce in ospedale dopo una gara di Eccellenza: la vicenda

Tempo di Coppa Italia per il calcio dilettantistico, con il match di Eccellenza tra Acireale e Giarre che si è giocato ieri sera, non senza strascichi successivi, denunciati proprio dal Giarre… e che vedono pesantemente coinvolto un ex calciatore della Fiorentina.

Ne fa le spese un ex Fiorentina

Secondo quanto si legge su cataniatoday.it, il Giarre ha denunciato presunte aggressioni nei confronti di tre propri tesserati, tra i quali anche il classe '86 Cristian Llama, nome noto anche al calcio di Serie A visti i suoi trascorsi tra Catania e proprio Fiorentina. Il terzino argentino ha giocato a Firenze nella stagione 2012-2013.

La ricostruzione dei fatti

Stando a quanto riferisce la società, il primo episodio è avvenuto "durante la fase di ricognizione del terreno di gioco precedente al riscaldamento, quando il calciatore La Vardera sarebbe stato fatto oggetto del lancio di due telefoni cellulari nella sua direzione. Un secondo episodio si sarebbe verificato al rientro dal campo nel tunnel che conduce agli spogliatoi": un capannello di giocatori dell'Acireale, almeno una decina, avrebbe aggredito il prima citato Llama - sottoposto poi ad accertamenti ospedalieri con prognosi di dieci giorni - e Torres. Il tutto alla presenza di testimoni. Il Giarre, che poi è comunque sceso in campo, ha comunque deciso di voler tutelare in tutte le sedi opportune sia il nome del club che i propri tesserati, e sarà a completa disposizione degli organi preposti per gli accertamenti del caso: si attendono i successivi sviluppi.