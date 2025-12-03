Il retroscena: "Daniele perché non prendi Sarri?" Tare ci aveva provato a suggerire a Pradè ma...

Prima di arrivare a firmare con la Lazio, Maurizio Sarri aveva attirato anche l’interesse della Fiorentina, così come per altro detto in tempi non sospetti dallo stesso tecnico toscano.

Il retroscena

Ma Il Messaggero sull'argomento pubblica stamani un retroscena interessante. Sarebbe stato l'attuale diesse del Milan, Igli Tare, a a suggerire al suo collega Daniele Pradé, di fare una mossa in questo senso.

Consiglio che non ha prodotto accordo

Un consiglio che però non ha portato ad una fumata bianca, perché alla fine la Fiorentina ha deciso di puntare su Stefano Pioli, tecnico di esperienza che avrebbe dovuto dare continuità nella gestione del gruppo, continuando l'opera di Raffaele Palladino.

Come sia andata a finire la faccenda lo sappiamo tutti, nostro malgrado.