Dodo e Kayode non lasciano spazio: anche l'altro prestito di gennaio rientrerà alla base. Ed è disposto anche a ridursi l'ingaggio

Il Verona nei prossimi giorni annuncerà Paolo Zanetti come nuovo allenatore, al posto di Baroni salito di livello alla Lazio. L'ex tecnico del Venezia parlerà con la società di Setti riguardo alcune riconferme.

Ritorno al Nord per un viola

Tra queste, scrive oggi L'Arena, figura anche quella di Marco Davide Faraoni. Il terzino destro, prestato alla Fiorentina per sei mesi, piace a Zanetti e tornerà in Veneto dopo il periodo di Firenze.

Faraoni e lo sforzo per rimanere a Verona

Con la maglia gigliata, Faraoni ha collezionato 11 gettoni realizzando 2 assist, di cui uno molto bello per la rete di Beltran contro l'Udinese. E per rimettersi in gioco, l'ex capitano gialloblù potrebbe essere disposto a spalmarsi pure l'ingaggio.