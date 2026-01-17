Sebastian De La Fuente, allenatore del Genoa Femminile con un trascorso di due anni alla Fiorentina, ha parlato a fine partita del suo ricordo di Commisso.

Nel ricordo di Rocco

“Difficile oggi parlare della partita, il primo pensiero va a lui e alla famiglia. Ho avuto l'onore di lavorare due anni con lui, oggi mi preme a nome della società fare le condoglianze. Non voglio parlare della partita: oggi era importante salutarlo in qualche modo, proprio a casa sua”.

“Mi ricorderò la passione che aveva anche per il calcio femminile, e sapete che non è scontato. Penso che la costruzione di questo posto sia stata fatta tutta con passione, è la parola che meglio lo rappresenta. Ricorderò il suo amore che metteva nelle cose, quando parlavamo di calcio o di cose personali, era sempre presente anche con la mia famiglia. Spero che riposi in pace e che la sua famiglia possa superare questo momento”.