Fiorentina-AEK Atene: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Dopo i timidi segnali visti nelle prime due sfide con Genoa e Juventus, la Fiorentina di Paolo Vanoli questa sera è chiamata a lanciare un segnale. Al Franchi arriva l'AEK Atene dell'ex Luka Jovic, in una sfida valida per la quarta giornata del girone unico di Conference League, e per i viola sarà fondamentale tornare a vincere. Sia per tornare a farlo dopo mesi dall'ultima volta, sia per tornare a correre in Conference e non rischiare niente in termini di qualificazione: nonostante la situazione precaria in campionato, il club è comunque determinato ad andare fino infondo. Il tecnico gigliato sa per quanto sarà importante la sfida di domenica a Bergamo contro l'ex Palladino, e per questo contro i greci compierà comunque qualche cambio rispetto all'undici visto in campo contro i bianconeri. Esclusi dalla sfida per infortunio Dodo e Gosens; c'è invece Piccoli, l'altro dubbio della vigilia.

