Pistocchi: "Il fallo di mano lascia un'ampia gamma di interpretazione, ma il rigore concesso alla Fiorentina è inesistente"

Questo pomeriggio il giornalista Maurizio Pistocchi, nel analizzare gli episodi arbitrali dell'ultima giornata di campionato, ha espresso la sua valutazione sul rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter per fallo di mano di Darmian. Queste alcune delle sue considerazioni sul suo profilo X:

"Le polemiche continuano, il fallo di mano lascia un'amplissima gamma di interpretazione ad arbitri e uomini al var. C'è un buco interpretativo. Il rigore concesso alla Fiorentina è inesistente per dinamica. Darmian salta di testa e la palla da pochissima distanza gli finisce sul braccio. Il fallo di mano è la vera problematica per gli arbitri e per il var, per determinare se un episodio è falloso o no. Così non si può più andare avanti".