Paratici: "So benissimo cosa si rischia in questa stagione. Vanoli è un bravissimo allenatore, qua si può lavorare bene"
Fabio Paratici
Il nuovo ds della Fiorentina Fabio Paratici è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro il Torino.
"Vi spiego la scelta"
Paratici ha dichiarato: "Firenze potrebbe sembrare una scelta incosciente, ma non lo è. Lo si è quando non si capiscono le conseguenze delle proprie decisioni. E io so benissimo cosa si rischia in
questa stagione".
“L'allenatore è bravissimo e sa smuovere le corde”
E ha aggiunto: “«Ho scelto la Fiorentina con coraggio per la proprietà e per le infrastrutture di primo livello . Qua ci sono persone che mi piacciono e con cui si può lavorare bene. Abbiamo con noi un bravissimo allenatore che sa smuovere le corde che vanno toccate. I ragazzi sono seri e sanno dove siamo”.
