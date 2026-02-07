Paratici: "So benissimo cosa si rischia in questa stagione. Vanoli è un bravissimo allenatore, qua si può lavorare bene"

Il nuovo ds della Fiorentina Fabio Paratici è intervenuto a Sky Sport prima della partita contro il Torino.

"Vi spiego la scelta"

Paratici ha dichiarato: "Firenze potrebbe sembrare una scelta incosciente, ma non lo è. Lo si è quando non si capiscono le conseguenze delle proprie decisioni. E io so benissimo cosa si rischia in

questa stagione".

“L'allenatore è bravissimo e sa smuovere le corde”

E ha aggiunto: “«Ho scelto la Fiorentina con coraggio per la proprietà e per le infrastrutture di primo livello . Qua ci sono persone che mi piacciono e con cui si può lavorare bene. Abbiamo con noi un bravissimo allenatore che sa smuovere le corde che vanno toccate. I ragazzi sono seri e sanno dove siamo”.