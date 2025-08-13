Ferrari: "Volevamo Sohm da diverso tempo, quest'anno si sono create le giuste condizioni per prenderlo"
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha introdotto così la conferenza stampa di presentazione del nuovo centrocampista viola Simon Sohm: “Appena arrivato è voluto partire con noi insieme all'Inghilterra, è riuscito a giocare e ha anche segnato. Siamo molto contenti, è un calciatore che cercavamo da diverso tempo e quest'anno si sono create le condizioni giuste per completare l'operazione".
