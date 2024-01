Mentre la Fiorentina lavora per Ngonge, il Verona ha già individuato il suo sostituto

Futuro lontano da Verona per Ngonge

Cyril Ngonge è uno dei nomi più forti in ottica Fiorentina, in questi primi giorni di mercato. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, comunque quasi sicuramente lontano da Verona, l'Hellas si sta muovendo per trovare un sostituto nel ruolo di esterno offensivo.

In arrivo un attaccante dal NEC Nijmegen

Secondo Sky Sport il club scaligero è vicino a Elayisi Tavsan, che attualmente milita nella squadra olandese del NEC. Classe 2002, con all'attivo in questa stagione 2 gol in 8 presenze, potrebbe essere proprio lui il sostituto di Ngonge che dunque è sempre più vicino a lasciare Verona.