Ai canali UEFA ha parlato il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, che è tornato al gol in Conference League dopo l'indimenticabile rete messa a segno contro il Basilea nella pazza rimonta che portò i viola in finale a Praga. Queste le sue parole:

“Sono molto contento per il mio gol e per la reazione che abbiamo avuto nella parte finale della partita. C'è però un sentimento contrastante: siamo contenti per il pareggio, ma sentiamo anche che avremmo potuto vincerlo alla fine, con tutti i tifosi che spingevano fortissimo per arrivare alla vittoria”