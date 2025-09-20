Seconda rete inviolata consecutiva per Christensen: c'è anche la sua firma sull'importante successo esterno del suo Sturm Graz
Ottima prova per Oliver Christensen: l'estremo difensore, in prestito allo Sturm Graz, ha battuto il RB Salzburg in uno scontro al vertice per 0-2.
La partita
Partita subito in discesa per lo Sturm Graz, che al 22simo si trova in superiorità numerica per l'espulsione di Diabate nelle file dei padroni di casa: al 41simo poi è Horvat a portare in vantaggio gli ospiti. Nel secondo tempo è Jatta a metterci la firma per il definitivo 0-2.
Un'ottima prestazione
Christensen tutt'altro che spettatore: l'estremo difensore danese ha effettuato 5 parate, 3 delle quali sono arrivate da tiri dentro l'area di rigore. Arriva quindi la terza rete inviolata della sua stagione e la seconda consecutiva.
