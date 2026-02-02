Conte vince la sua quinta Panchina d'Oro. Premiato anche l'ex viola Cincotta (con dedica a Commisso)

Questa mattina a Coverciano si sono tenute le premiazioni della 34esima edizione della Panchina d'Oro, premio che va ai migliori allenatori della passata stagione calcistica.

I risultati

Panchina d'Oro serie A ad Antonio Conte (Napoli) con 20 voti Secondo Giampiero Gasperini (Atalanta) con 6 voti Terzo Cesc Fabregas (Como) con 4 voti

Panchina d'Oro serie B a Giovanni Stroppa (Cremonese) con 17 voti Secondo Fabio Grosso (Sassuolo) con 11 voti Terzo Pippo Inzaghi (Pisa) con 7 voti

Panchina d'Oro serie C a Fabio Gallo (Entella) con 32 voti Secondo Silvio Baldini (Pescara) con 15 voti

Altra Panchina Speciale a Enzo Maresca per vittoria do Mondiale per Club e Conference League 2024-25

Panchina d'oro serie A femminile a Massimiliano Canzi (Juventus)

Panchina d'oro femminile serie B ad Antonio Cincotta (Ternana).

La dedica a Commisso

Proprio Antonio Cincotta, ex allenatore della Fiorentina Femminile, ha dedicato il premio a Rocco Commisso: "Dedico questo premio a Rocco Commisso, che per me, quando ero a Firenze, è stato come un padre".