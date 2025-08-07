Galbiati: "Meglio perdere Mandragora che Comuzzo, i giovani non vanno ceduti. Complicato pensare che Kean possa ripetere una stagione come la scorsa"

Intervenuto a Lady Radio, l’ex difensore viola Roberto Galbiati si è espresso su varie tematiche attuali di casa Fiorentina, dal fronte rinnovo a tanti altri argomenti.

‘Sohm buon giocatore mentre gli esuberi hanno fatto il loro tempo’

“Mandragora e Dodô? Oggi i giocatori se si avvicina la scadenza fanno richieste in base al loro rendimento, se hanno fatto bene è normale che chiedano più soldi. Bisognerebbe capire se Mandragora abbia un’altra proposta da valutare per i prossimi anni. Sohm è un buon giocatore e penso che Pioli possa anche migliorarlo. L’allenatore viola è il miglior acquisto fatto dalla Fiorentina ed unito ai giocatori viola arrivati rende la situazione interessante. Tutti gli esuberi viola hanno fatto il loro tempo ed è giusto cederli per alleggerire il monte ingaggio”.

‘Mai venderei Comuzzo, sul vice Dodô…’

“Non sacrificherei mai Comuzzo. I giovani non vanno ceduti, sono il futuro della società, preferisco perdere uno come Mandragora che Comuzzo, che è il futuro della Fiorentina. È un titolare o quasi, è già stato convocato in Nazionale, non lo cederei. Il vice Dodô? Nella rosa della Fiorentina non c’è, quindi terrei Fortini, considerato anche che Dodô al momento non sembra andare verso il rinnovo. Darei una scadenza al brasiliano per la sua decisione. Fortini potrebbe avere già maggiore spazio a partire da questa stagione”.

Infine ha concluso: “Complicato pensare che Kean possa ripetere l’annata scorsa, anche perchè credo che la Fiorentina giocherà con due attaccanti e non avrà tutti i palloni per lui. Penso che arriverà in doppia cifra, ma sarà difficile superare i 20 gol".