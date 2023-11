Bennucci: "Rilancio la Scuola dei Marescialli come alternativa al Padovani. Tanto a Empoli la Fiorentina non è la benvenuta"

Sandro Bennucci, direttore di Firenze Post, è intervenuto a Lady Radio per commentare la vicenda del restyling del Franchi, che costringerà la Fiorentina a cambiare casa per un bel po' di tempo:

“L’alternativa al Padovani è la Scuola Marescialli di Castello, un impianto già con tribune per ottomila spettatori in cui basterebbe solo un’altra gradinata per arrivare a 15mila, la capienza accettabile per la Fiorentina. Il Padovani invece adesso è un problema: ancora non sappiamo dove giocherà la Fiorentina il prossimo anno. A Empoli, anche per motivi di campanilismo, nessuno vuole la Fiorentina. Non è solo una questione di logistica”.

Poi ha proseguito così: “Non è stato pianificato niente dal Comune di Firenze: è questa la cosa preoccupante. Si sapeva da tempo che la Fiorentina non avrebbe potuto giocare nel cantiere del Franchi, anche se non verrà ristrutturato tutto insieme. C’erano delle regole da rispettare e di cui tener conto. Io rilancio la Scuola dei Marescialli, magari con l’aiuto del Ministero della Difesa e del generale Oresta, che è molto amico di Firenze”.