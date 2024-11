Perde ancora la Fiorentina Under 18: i ragazzi di Capparella vengono fermati anche dal Lecce. Viola penultimi in classifica

La Fiorentina Under 18 cade nel match contro il Lecce per 3-2, in una partita combattuta disputata al centro sportivo Kick Off di Cavallino, valida per il 10° turno del campionato nazionale a girone unico Under 18.

Sconfitta in Salento

Nonostante la buona prestazione, i ragazzi di mister Marco Capparella non sono riusciti a portare a casa punti. La gara si è aperta in favore della Fiorentina, con Evangelista che al 9’ ha sbloccato il risultato con un gol. La reazione del Lecce non si è fatta attendere e al 26’ Esposito ha trovato il pareggio. La ripresa si accende però subito con il gol di Leo al 3’ minuto, che porta i giallorossi in vantaggio, seguito da un’altra rete di Palmieri al 10’, portando il Lecce sul 3-1. I viola tentano la rimonta e al 22’ del secondo tempo accorciano le distanze con il capitano Bonanno, tenendo viva la partita fino alla fine. Ma nonostante gli sforzi finali e le sostituzioni di Capparella, la Fiorentina non riesce a trovare il gol del pareggio.

Penultimo posto per i Viola

La Fiorentina Under 18 resta così penultima in classifica, con 7 punti racimolati in 10 gare, frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte. La difesa adesso conta invece 27 reti subite e 17 i gol dell'attacco di Capparella. La zona playoff adesso dista dieci lunghezze.