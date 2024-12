In vista di Fiorentina-Cagliari di domenica prossima, l'ex calciatore dei rossoblù Jeda è intervenuto a Cagliarinews24.com per parlare della sfida e della squadra viola: “A casa loro è difficile, sono la vera sorpresa del campionato. Meritano di essere esaltati per il lavoro che stanno facendo, anche dopo un inizio nel quale c’era grande scetticismo nei confronti di Palladino. Hanno saputo aspettare ed ora sono la squadra del momento. Per il Cagliari sarebbe tanto anche un pareggio”.

“Il mio ricordo per Astori, che non smetterà mai di essere un esempio”

Jeda, poi, ha voluto dedicare un suo ricordo a Davide Astori: “Avevo detto che, per me, sarebbe diventato una colonna per la Nazionale Italiana. Era molto rude all'arrivo a Cagliari, ma è migliorato negli anni diventando un giocatore elegante e difficile da affrontare. Ora sarebbe uno dei migliori difensori italiani, soprattutto grazie alla personalità. Ma soprattutto aveva tante qualità umane, è stato capitano di Cagliari e Fiorentina e basterebbe questo. Quando le due squadre si affrontano è sempre il momento importante per ricordarlo. Non smetterà mai di essere un esempio”.

“Grande tristezza per Bove, mi è dispiaciuto tanto”

Su quanto accaduto a Bove: “Purtroppo sembra una situazione troppo frequente con la Fiorentina. Ha appena iniziato il suo percorso calcistico ad alto livello, è giovanissimo… Purtroppo quelle immagini fanno venire in mente tante cose. Spero che possa riprendere a giocare presto. Mi è dispiaciuto veramente tanto per lui, ho provato grande tristezza”.