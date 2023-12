Mister Serse Cosmi ha parlato a Radio Serie A concentrandosi su M’Bala Nzola, autore ieri sera contro il Parma del terzo gol stagionale in maglia viola.

Parla così il tecnico: “Nzola ha qualità ed il gol col Parma è molto importante anche per l’economia della stagione della Fiorentina, così come quello del pari di Sottil. Magari l’angolano ora diventerà quello per cui è stato acquistato”.

“Italiano ne conosce pregi e difetti, lo ha avuto a Spezia e Trapani; mettersi in casa un giocatore che hai già avuto può essere un boomerang perchè periodi e calciatori cambiano. Però Italiano se ha fatto una scelta evidentemente è convinto delle proprie idee. Nzola sono convinto che servirà più di Beltran alla Fiorentina”.