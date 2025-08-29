Altra esperienza da dimenticare per Mourinho. Lo 'Special One' esonerato anche dal Fenerbahce!
Josè Mourinho è arrivato al capolinea anche della sua avventura turca. Dopo l'esperienza pluriennale sulla panchina della Roma, finita anticipatamente per volere della società, il tecnico portoghese è stato esonerato anche dal Fenerbahce (dove milita l'ex viola Amrabat).
Eliminazione nei prelimianari
La decisione del club è stata presa dopo l'eliminazione della squadra di Instanbul nei preliminare di Champions League contro il Benfica. La squadra di Mourinho, dopo lo 0-0 dell'andata, ha perso per 1-0 la decisiva gara di ritorno, dicendo addio al sogno Champions.
Zero trofei
Nonostante i grandi investimenti sul mercato Mourinho non è riuscito a portare a casa i risultati sperati in questo anno alla guida del club. Il mancato accesso alla Champions, assieme agli zero trofei vinti, hanno portato alla inevitabile scelta della società turca.