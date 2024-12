Vittoria pesantissima del Lecce e ora Nesta è proprio nei guai. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Vittoria pesantissima del Lecce in chiave lotta salvezza. I salentini sono riusciti a battere per 2-1 il Monza in un vero e proprio scontro diretto che si è deciso nel corso del primo tempo.

In apertura, al 3', vantaggio giallorosso, siglato da Tete Morente. Al 37' un'autorete di Dorgu ha consentito ai brianzoli di riportarsi in parità, sull'1-1. Al 44' Krstovic ha trovato il gol-partita per i padroni di casa, fissando il punteggio sul 2-1.

La sconfitta subita inguaia molto il tecnico monzese Nesta che ora è in discussione nella sua posizione di tecnico del Monza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 37, Napoli 35, Inter* 31, Fiorentina* 31, Lazio 31, Juventus 28, Milan* 22, Bologna* 22, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Roma 16, Lecce 16, Parma 15, Genoa 15, Cagliari 14, Verona 12, Como 12, Monza 10, Venezia 10.

* = una partita da recuperare.