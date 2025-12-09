Il duro faccia a faccia tra Kean e Mandragora arriva nello spogliatoio e tocca punte bollenti

Tensione in campo sì, ma anche nello spogliatoio in casa Fiorentina durante l'ultimo match contro il Sassuolo.

In campo

Al momento del calcio di rigore assegnato dall'arbitro ai viola, c'è stata la contesa sul dischetto tra Moise Kean e Rolando Mandragora, vinta da quest'ultimo che ha calciato e trasformato poi il penalty.

Nello spogliatoio

Ma non sarebbe finita lì. Sul Corriere Fiorentino di oggi, si legge che spifferi sempre più forti raccontano di una tensione tra i due che col passare dei minuti non si sarebbe abbassata ma che al contrario, all’intervallo, avrebbe toccato punte bollenti.

I due dunque, non se la sarebbero certo mandata a dire. Del resto quando le cose non vanno per il verso giusto il nervosismo dilaga.