Ikonè piace a un club di Championship, la Fiorentina spera nel titolo definitivo. E Barak potrebbe tornare a Verona

Più passano i giorni, più diventa difficile per la Fiorentina piazzare i cosiddetti esuberi. La società viola sta cercando di liberarsi del maggior numero possibile di ingaggi pesanti, di calciatori ormai fuori dal progetto tecnico. In primis Ikonè, proposto al Paris FC ma che ha attratto l'interesse anche di Rizespor e Southampton, con gli inglesi in leggero vantaggio per un acquisto a titolo definitivo a circa 4 milioni di euro.

Barak di ritorno

E poi c'è Barak, che potrebbe tornare nel club che l'ha lanciato in Serie A. L'Hellas Verona gradirebbe un suo ritorno, ma c'è anche il Cagliari sulle sue tracce. Anche in questo caso la Fiorentina vorrebbe concludere l'operazione a titolo definitivo, considerando anche il contratto in scadenza l'anno prossimo. Nessuna novità di alcun tipo, invece, sul fronte Beltran, rimasto sempre fuori dai convocati da inizio stagione.