Il Lecce supera la Cremonese nello scontro salvezza e stacca la Fiorentina di tre distanze. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo della 28° giornata di Serie A delle 12:30 tra due concorrenti dirette della Fiorentina per la salvezza, ovvero quello tra Lecce e Cremonese, con i padroni di casa usciti vittoriosi.

La cronaca della gara

Parte forte il Lecce che nel primo tempo segna prima con Pierotti e poi raddoppia con Stulic su calcio di rigore. Ad inizio ripresa Bonazzoli con il suo gol riapre la gara per i grigiorossi e da quel momento sono loro premere sull'acceleratore, senza però trovare i pareggio. Per la Cremonese, prossimo avversario in campionato della Fiorentina, è stato espulso nel finale Bonazzoli, che ha protestato per un rigore negato, e che quindi non ci sarà contro i viola.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria i salentini guidati da Di Francesco staccano momentaneamente la Fiorentina andando a 3 a quota 27, mentre quella allenata da Nicola resta appaiata ai viola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma 51, Como 51, Juventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio 34, Parma 33, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Lecce 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Verona 15, Pisa 15.